وزير الصحة اللبناني: رغم ظروفنا الصعبة سنؤمن اللقاح مجانا وبعدالة

تصريحات حسن جاءت عقب لقاء جمعه بالرئيس اللبناني ميشيل عون، في قصر بعبدا، حسب موقع النشرة اللبناني.

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ولفت الوزير اللبناني إلى أنّ السلطة الصحيّة أخذت القرار المناسب بتغطية ​المجتمع اللبناني​ بلقاح "فايزر" المضاد لوباء "​كورونا​".

وأكد أن "الحكومة​ اعتمدت القرار رغم الظروف الصعبة الّتي نعيشها للوصول إلى مناعة مجتمعية بحلول منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل".

وقال: "إنّنا نعرف كلّ التحديات الصحيّة و​الاقتصاد​يّة والمعيشيّة والاجتماعيّة، وأنّه لا يمكن أن تنتعش دورة الاقتصاد والحياة، من دون أن نؤمّنها صحيًّا"، معلنًا أنّ "​الدولة اللبنانية​ ستؤمّن اللقاح بعدالة ومجّانًا للطبقات والفئات المستهدفة، وفق المعايير الطبيّة العالميّة، مع مراعاة الخصوصيّة اللبنانية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أمس الأحد، عن موعد حصول بيروت على أول دفعة من لقاح شركة "فايزر-بيونتيك"، المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن لبنان سوف يحصل على اللقاح في منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضحت أن لبنان سوف يتلقى اللقاح على دفعات، حتى يتم تغطية 15% من المواطنين.

وبينت الوزارة أنها تفاوضت مع منصة كوفاكس العالمية للحصول على لقاحات إضافية سوف تعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية.