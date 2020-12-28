وقالت رئاسة شؤون الحرمين بحسب موقعها الرسمي إن عدد الصور يتجاوز 30 ألف صورة، وتظهر صحن الطواف والصفا والمروة وجنبات البيت العتيق خالية من العُمّار والقاصدين والمصلين في مشهد مهيب، بحسب وصفها.
وأضافت أن ألبوم الصور يبرز الإجراءات الاحترازية التي طبقت في الحرم المكي للوقاية من الفيروس.
وقام بهذا الإنجاز الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والتي أكد مديرها العام، سلطان بن سعود، أن العمل على ألبوم الصور في لمساته الأخيرة، وسيرى النور خلال الأيام المقبلة.
© AP Photo / Amr Nabil
وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، قد أعلنت فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين منذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال ما نسبته 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" المستجد.
ثم المرحلة الثانية باستيعاب ما نسبته 75% ثم المرحلة الثالثة، والتي بلغت 100% من طاقة الحرمين الاستيعابية مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تزيح الستار لأول مرة عن 30 ألف صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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