وفد مغربي يزور إسرائيل للتحضير لفتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي في البلدين

الرباط - سبوتنيك. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن الوفد سيتضمن عددا من المستشارين المكلفين بملف فتح مكاتب التمثيل والطيران المباشر بين البلدين."

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة قام بها وفد أمريكي إسرائيلي إلى الرباط يترأسه مستشار الرئيس دونالد ترمب، جاريد كوشنير، ورئيس المجلس الأمني القومي مائير بن شبات، تم خلالها التوقيع على اتفاقية تطبيع بين البلدين تنص على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

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وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أجرى الجمعة مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، نوّه الملك خلالها بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، بحسب ما جاء في بيان الديوان الملكي.

ونقل بيان الديوان الملكي عن نتنياهو تأكيد "عزمه تنفيذ جميع الالتزاماتـ، التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها".

وتعتبر المغرب الدولة العربية الرابعة التي تعلن عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بعد الإمارات، البحرين والسودان.