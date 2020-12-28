"ابن سلمان قال اقتلوه وأنا أدفع التكاليف"... استمع إلى التفاصيل الخطيرة

ففي مقابلة بثتها قناة "الميادين" مساء الأحد قال نصر الله "أكثر من جهة حذرتنا من استهداف شخصي خاصة بعد اغتيال قاسم سليماني، واستهداف قادة حزب الله هدف إسرائيلي أمريكي سعودي مشترك".
وأضاف "قالت لي مصادر خاصة إن محمد بن سلمان في أول زيارة له إلى واشنطن ولقاء ترامب طلب اغتيالي شخصيا، وبعد تلك الزيارة قامت أكثر من جهة شرقية وغربية، لا يمكنني الإفصاح عنها، بإرسال تحذيرات لي بالخصوص".
وتابع "الأمريكيون قالوا إنهم سيعهدون بهذا الأمر إلى إسرائيل، ولكنهم خافوا أن يتسبب الأمر في حرب فقال السعوديون إنهم جاهزون لدفع كامل تكلفة الحرب في حال أدى الاغتيال إلى ذلك".
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