الداخلية السودانية تمهل الأجانب الحاصلين على الجنسية "شهرا" لتوفيق أوضاعهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمهلت وزارة الداخلية السودانية الأجانب الحاصلين على الجنسية السودانية بـ"التجنّس"، شهراً واحداً لتوفيق أوضاعهم بالبلاد، كما طالبتهم بتسليم جوازات السفر التي تحصلوا عليها بموجب ذلك، إلى أقرب مكتب جوازات بالداخل أو مكاتب السفارات بالخارج.
ونشرت وزارة الداخلية السودانية إعلاناً استندت فيه إلى القرار الجمهوري رقم (521) للعام 2020، الذي قضى بسحب الجنسية السودانية بالتجنس من الأجانب الحاصلين عليها، خلال الفترة من 1989 وحتى 11 أبريل 2019.
وطالبت الداخلية السودانية الأجانب الحاصلين على الجنسية بالتجنس خلال الفترة من يناير 2014 وحتى أبريل 2019، الذين حصلوا بموجبها على جوازات سفر سودانية، الإسراع لتسليم تلك الجوازات لأقرب مكتب جوازات بالداخل أو مكاتب السفارات بالخارج.
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