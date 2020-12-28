شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة والمزارعين فى الأراضى الحدودية شرق المدينة بوابل من الرصاص والقنابل الدخانية .
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى هروب الصيادين إلى شاطئ البحر.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة، إضافة إلى استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.
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