شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الاثنين، تسجيل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المسجلة 202863 حالة. وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 660 حالة.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1253 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 179 ألفا و925 حالة.

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