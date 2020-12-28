أمين مجلس التعاون الخليجى: القادة حريصون على انعقاد القمة الـ41

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، حرص القادة الخليجيين على انعقاد القمة الـ41، رغم الظروف الاستثنائية، وقال الحجرف - فى تصريح صحفي، عقب لقائه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - "تشرفنا اليوم بنقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لحضور الدورة ال 41 لاجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ستعقد في السعودية 5 يناير 2021". وأضاف أن هذه القمة تأتي بالتأكيد في ظروف استثنائية؛ حيث يشهد العالم أزمة جائحة كورونا، وكل تداعياتها على مختلف مناحي الحياة، لافتا إلى أن حرص قادة دول الخليج، وحرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على التحضير لانعقادها، رغم الظروف والإجراءات الاحترازية، يعكس إيمانا كاملا وكبيرا من قبل القادة لانعقاد هذه القمة، لما تمثله من اهتمام لكل القضايا التي تهم المواطن الخليجي، وتعمل على دعم وتعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودفعها إلى الأمام، لاسيما أن مجلس التعاون لدول الخليج اليوم، يطوي العقد الرابع من مسيرته المباركة، وينطلق نحو العقد الخامس بكل أمل نحو تحقيق الأفضل والرخاء والنماء والازدهار لمواطني دول المجلس.

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