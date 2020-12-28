أسرة الخميس يحتفلون بزواج ابنهم “عبدالمحسن”

الخليج حسان الطريقي : احتفلت أسرة الخميس بزاواج ابنهم/عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن أحمد الخميس من كريمة/صالح بن عبدالكريم السيف في يوم ساده الفرح والسرور والتبريكات حيث حضر الزواج عدد من أقاربة وأصدقائه وزملائه لمشاركتة فرحة زواجه .. “صحيفة الخليج الالكترونية” تبارك للعريس عبدالمحسن الخميس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة بإذن الله

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