أكدت وزارة الصحة أنه لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة،
وأضافت الوزارة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في #الشرقية،
وتابعت: لدينا مئات المسجلين لتلقي لقاح #كورونا في #المنطقة_الشرقية.
وكانت وزارة الصحة، قد دشنت اليوم الاثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، والذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزي اللقاحات في الرياض وجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : لا أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.