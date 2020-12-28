شكرا لقرائتكم خبر عن براءة اختراع لـ«أبل» لإنتاج سماعات لاسلكية يُمكنك التحكم بها بالنقر فوق أسنانك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت براءة اختراع جديدة لشركة أبل عن مواصفات غير مسبوقة للجيل الثاني من سماعتها اللاسلكية “آير بودز برو”، إذ يمكن لمرتديها التحكم في تشغيل وضبط المكالمات عن طريق لمس الوجه أو هز الرأس، أو حتى النقر على الأسنان.

وذكر تقرير نشره موقع “Patently Apple” بشأن أن أبل تقدمت بطلب الحصول على براءة اختراع تتعلق بأساليب جديدة لإدخال سماعتها اللاسلكية “آيربودز برو” داخل الأذن، إذ يجوز للمستخدم التحكم فيها عن طريق لمس جلد الوجه أو النقر على الأسنان أو هز الرأس أو تحريك الذراع لأعلى أو أسفل.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تضمنت براءة الاختراع أيضاً طرقاً أخرى ممكنة للتحكم في سماعة الأذن اللاسلكية مثل النقر على الطاولة أو الضغط على ذراع شخص آخر، حسب ما ورد في موقع “تك رادار” الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية.

هذه ليست المرة الأولى التي تبحث فيها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن طرق غير تقليدية للتحكم في سماعات الأذن اللاسلكية، ففي أغسطس (آب) الماضي حصلت الشركة على براءة اختراع تصف القدرة على التحكم في سماعات “آيربودز برو” من خلال “إيماءات في الهواء”.

ولم تعلق أبل على براءة الاختراع الجديدة، لكن بحسب الموقع فإنه من المتوقع صدورها أواخر عام 2021.