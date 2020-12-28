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شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يوضح الفئات الممنوعة من تلقي لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” ، عن الأسباب التي تمنع الشخص من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد .
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على تويتر ، أنه يُمنع من تلقي لقاح كورونا من يعاني حساسية شديدة ضد أي أدوية أو لقاحات، كما لا يُوصى باللقاح للحوامل أو النساء اللاتي يخططن للحمل .
وفسر المركز سبب ذلك بأن اللقاح لم يتم اختباره على الحوامل ، كما ينبغي على المرضعات الانتظار حتى الانتهاء من الرضاعة الطبيعية لتلقي اللقاح.
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