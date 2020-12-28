مسؤول أمريكي: اللقاحات فعالة مع سلالة كورونا الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال بريت جيروير، المسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن لقاحات فيروس كورونا فعالة مع السلالة الجديدة.



ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن "جيروير" قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": "ليس لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالا، ولا نعتقد ذلك"، مضيفا: "بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالا ضد هذا النوع (السلالة)."

وقال جيروير إن الولايات ستحدد في نهاية الأمر من سيكون التالي في طابور المنتظرين للحصول على اللقاح، بعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.

وأضاف أنه من الآمن بالنسبة للأطفال أن يعودوا إلى المدارس حتى قبل أن يحصلوا على اللقاح، حيث إن الدراسات مازالت جارية للتأكد من سلامة اللقاح بالنسبة للأطفال.