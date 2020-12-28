مايكروسوفت: Xbox Cloud Gaming تصل لأجهزة iOS وللحاسوب بشرط واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توسعة نطاق خدمة بث الألعاب Xbox Cloud Gaming الشهيرة لتصل إلى أجهزة iOS والحواسيب أيضا.



ووفقا لبيان الشركة فإنه يمكن استخدام الخدمة أيضا عبر المتصفح، لإتاحة الفرصة للاستمتاع باللعب على أي جهاز.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الاستخدام على الحاسوب فقط سيحتاج إلى تطبيق إضافي.

جدير بالذكر أن خدمة بث الألعاب Xbox Cloud Gaming كانت متوفرة على جهاز الألعاب Xbox فقط وعبر تطبيق لأجهزة أندرويد.

ويُشار إلى أن خدمة بث الألعاب Xbox Cloud Gaming تعد جزءا من اشتراك Xbox Game Pass Ultimate.