ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى سلطنة عمان لـ 128 ألفا و563 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 128 ألفا و563 حالة.. فيما بلغت أعداد الوفيات 1495 حالة. وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الاثنين، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 121 ألفا و182 بنسبة الشفاء تصل إلى 94.2 %.. فيما بلغ عدد المتواجدين داخل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية حالة واحده ليصل الإجمالي إلى 86 حالة.

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