شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة السعودى يعلن ترخيص أول معاهد موسيقية بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بدر عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

ودعا وزير الثقافة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوماً.

وأظهر تقرير الحالة الثقافية بالمملكة العربية السعودية الذي أصدرته وزارة الثقافة السعودية قبل أيام، الطفرة الكبيرة التي لحقت بالأنشطة الثقافية والأدبية مؤخرًا بسبب الاهتمام الكبير الذي حظيت به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي عزز من فاعلية المؤسسات الثقافية ومكن المبدعين، وخلق البيئات الداعمة ليأتي متوجا لمسيرة المملكة الثقافية الطويلة والعريقة.وفق بيان صحفى.