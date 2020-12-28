شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الاثنين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا، عقب دهم منزله في البلدة، وتفتيشه، كما اعتقلت 3 آخرين من محافظة الخليل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومن بلدة دير استيا غرب سلفيت.

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