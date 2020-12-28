الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش فى كركوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 3 إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، وذكرت الاستخبارات ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "من خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابيين، اعترفوا بانتمائهم للتنظيم واشتركوا بعدة عمليات إرهابية من خلال نصب أكمنة في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، فضلا عن اشتراك أحدهم في الهجوم على مدينة كركوك بداية عام 2015".

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