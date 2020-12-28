شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل حتى الـ5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل وعدد من ومحافظاتها رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية. وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية تستمر حتى الخامسة مساءً.

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