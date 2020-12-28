بالانفوجراف.. 3 طرق منزلية لتخفيف نزلات البرد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك عبد الله الطبية أهم الطُرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c.
ونصحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بـ«تويتر» من يعاني نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق.
وشددت على فاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد، مؤكدة أن تناوله يساهم في تهدئة الجهاز التنفسي.
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