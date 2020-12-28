شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الشمالية» يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ضبطت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية، اليوم الإثنين ، قائد مركبة مارس التفحيط وعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت الإدارة أن قائد المركبة مارس التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر . وأشارت إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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