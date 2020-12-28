شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمير الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تلقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الاثنين.
وأكد الأمير سعود بن نايف، أن لقاح كورونا مثل أي لقاح آخر آثاره خفيفة جدا، والنتائج التي تم التأكيد عليها محلياً وعالميا مطمئنة، وننصح المواطنين بالحصول عليه.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد دشنت صباح اليوم الاثنين مركزها الثالث لتلقي لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية بعد مدينتَي الرياض وجدة.
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