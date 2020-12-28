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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الزنجبيل ينقص الوزن دون آثار جانبية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت دراسة حديثة قدرة الزنجبيل على إنقاص وزن الجسم الزائد دون آثار جانبية.
ونشر موقع "سبوتنيك" الإخباري تفاصيل تقرير طبي نقلاً عن موقع "هيلث لاين" الطبي يفيد بأن الزنجبيل يعد من الأعشاب التي تساعد على تقليل الالتهاب، وتحسين عملية الهضم، وتقليل الشهية، وهو الأمر الذي يفيد في فقدان الوزن.
وذكرت دراسات أن الزنجبيل يسهم في الوصول إلى وزن الجسم المثالي مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.
ويحتوي الزنجبيل على مركبات "جينغيرولس" و"شوغولس"، التي تعمل على تحفيز العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم.
وقال الباحثون إن خصائص الزنجبيل لا تُنقص الوزن بشكل مباشر، إنما تساعد في الوقاية من تلف القلب والأوعية الدموية والآثار الجانبية الناتجة عن السمنة.
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