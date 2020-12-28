وأكدت المصادر أن صندوق المعادن ستقتصر أدواته على التداول بمعدن الذهب في المرحلة الأولى، حسب "سي إن بي سي".
© REUTERS / NASEEM ZEITOON
وأووضحت أنه سيتم إدراج ثلاث شركات جديدة في بورصة قطر خلال العام المقبل، يتوزع نشاطها في قطاعات صناعة الأدوية والتعليم والعقار.
ومن المنتظر إدراج شركة QLM لتأمينات على الحياة والتأمين الصحي في السادس من شهر يناير 2021، وذلك بعد إغلاق الاكتتاب على 60% من رأس المال.
وكانت بورصة قطر قد شهدت مؤخرا إدانة اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في شركات بتهمة التداول من الداخل في بورصة الدوحة.
وقالت مصادر من داخل البورصة إن ما يقرب من 30 شخصًا متهمون في القضية، لكن التهم الموجهة إلى الآخرين أسقطت بعد أن وافقوا على رد الأموال التي حصلوا عليها من خلال تداول أسهم شركة النقل القطرية للنقل البحري بشكل غير قانوني.
جدير بالذكر أن هذه القضية هي أحدث حالة تلاعب بالسوق تضرب أسواق الأسهم الخليجية المزدهرة هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال الربع الأول من 2021... قطر تدرج أول صندوق للمعادن في بورصتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.