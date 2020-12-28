خلال الربع الأول من 2021... قطر تدرج أول صندوق للمعادن في بورصتها

وأكدت المصادر أن صندوق المعادن ستقتصر أدواته على التداول بمعدن الذهب في المرحلة الأولى، حسب "سي إن بي سي".

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وأووضحت أنه سيتم إدراج ثلاث شركات جديدة في بورصة قطر خلال العام المقبل، يتوزع نشاطها في قطاعات صناعة الأدوية والتعليم والعقار.

ومن المنتظر إدراج شركة QLM لتأمينات على الحياة والتأمين الصحي في السادس من شهر يناير 2021، وذلك بعد إغلاق الاكتتاب على 60% من رأس المال.

وكانت بورصة قطر قد شهدت مؤخرا إدانة اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في شركات بتهمة التداول من الداخل في بورصة الدوحة.

وقالت مصادر من داخل البورصة إن ما يقرب من 30 شخصًا متهمون في القضية، لكن التهم الموجهة إلى الآخرين أسقطت بعد أن وافقوا على رد الأموال التي حصلوا عليها من خلال تداول أسهم شركة النقل القطرية للنقل البحري بشكل غير قانوني.

جدير بالذكر أن هذه القضية هي أحدث حالة تلاعب بالسوق تضرب أسواق الأسهم الخليجية المزدهرة هذا العام.