قيادي إسلامي تونسي يزور واشنطن بدعوة من نانسي بيلوسي

والقيادي هو راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي والقيادي في حركة "النهضة" (54 نائبا في البرلمان من مجموع 217)، ذات التوجه الإسلامي.

جاء ذلك وفق ما أعلنه المسؤول في الحركة رياض الشعيبي بتدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك".

وقال الشعيبي إن "راشد الغنوشي سيكون في زيارة لواشنطن في النصف الأول من شهر يناير بدعوة من رئيسة الكونغرس الأمريكي (نانسي) بيلوسي".

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو "تعزيز العلاقات بين البلدين، وتداول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة".

ونفى أن يكون للدعوة علاقة بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لافتا إلى أنها (الدعوة)، تمت قبل الانتخابات الأمريكية.

تدوينة الشعيبي جاءت بعد تداول أنباء أن الزيارة المرتقبة للغنوشي إلى واشنطن تأتي في إطار مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير/ كانون الأول المقبل.

وسبق أن اعتبر الغنوشي أن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يمثل "رسالة إيجابية للديمقراطية في العالم".