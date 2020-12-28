شكرا لقرائتكم خبر عن «زووم» تعتزم طرح خاصية طال انتظارها لمنافسة جوجل ومايكروسوفت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -فريق التحرير :

مع اقتراب حلول عام 2021 ، تتطلع شركة زووم إلى التوسع في أسواق أخرى ومنافسة شركات ضخمة، خاصة خدمات البريد الإلكتروني والتقويم “CALENDAR”.

وقال موقع “ذا إنفورمايشن” إن “زووم قد تطرح خدمة بريد إلكتروني على الويب في وقت مبكر من العام المقبل وتطبيق التقويم على المدى المتوسط” ، بحسب سكاي نيوز .

وقال متابعون إن الإضافات الجديدة تهدف من خلالها “زووم” إلى منافسة العملاقتين “غوغل” و”مايكروسوفت”، اللتين تقدمان كلتا الخدمتين.

وأوضح متخصصون في عالم التقنية أن خطوة “زووم” تأتي في وقت بدأ فيه العالم عملية التطعيم ضد كورونا، في أفق العودة التدريجية للحياة الطبيعية، مما يعني الاستغناء على الاجتماعات والاتصالات الافتراضية.

وذكروا: “لأجل ذلك، تبحث الشركة عن أسواق تنافسية أخرى للحفاظ على استمراريتها وتوسيع أرباحها”.

يشار إلى أن أكثر من 350 مليون مشترك يستخدمون “زووم” بشكل يومي، وهي قفزة هائلة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حين كان متوسط عدد المستخدمين اليومي يبلغ نحو 10 ملايين.