هل يتمكن لقاح أسترازينيكا من القضاء على السلالة الجديدة من كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن باسكال سوريوت، رئيس شركة "أسترازينيكا" للأدوية، التي تطور لقاحا ضد فيروس كورونا، أن الباحثين يعتقدون أن الجرعة ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة من الفيروس سريع الانتشار في بريطانيا.



ويُتوقع على نطاق واسع أن يحظى لقاح أسترازينيكا بموافقة السلطات الصحية البريطانية هذا الأسبوع.

وقال سوريوت، الرئيس التنفيذي للشركة، لصحيفة "صنداي تايمز"، إن الباحثين الذين يطورون لقاحها توصلوا إلى "صيغة رابحة" تجعل اللقاح فعالًا مثل المرشحين المنافسين.

وأعرب البعض عن قلقهم من أن لقاح أسترازينيكا، الذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد لا يكون جيدًا مثل لقاح فايزر الذي يتم توزيعه بالفعل في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وتشير النتائج الجزئية إلى أن جرعة أسترازينيكا فعالة بنسبة 70 بالمئة تقريبًا في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مقارنةً بفعالية بنسبة 95 بالمئة أعلنت عنها فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

وقال سوريوت: "نعتقد أننا توصلنا إلى الصيغة الفائزة وكيفية الحصول على الفعالية بعد جرعتين. لا يمكنني إخباركم بأكثر لأننا سننشر اللقاح في وقت ما".

وتقول الحكومة البريطانية إنها تقوم بمراجعة البيانات النهائية من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لشركة أسترازينيكا.

وذكرت صحيفة تايمز وآخرون أن الضوء الأخضر قد يأتي بحلول يوم الخميس المقبل، وقد يبدأ طرح اللقاحات للجمهور في المملكة المتحدة في الأسبوع الأول من يناير.

وعند سؤاله عن فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشر في المملكة المتحدة، قال سوريوت: "حتى الآن، نعتقد أن اللقاح سيكون فعالًا. لكن لا يمكننا التأكد، لذلك سنختبر ذلك".

وألقت السلطات البريطانية باللوم على السلالة الجديدة في ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء البلاد.

وقالوا إن الفيروس المتحور أكثر قابلية للانتقال، مع التأكيد على أنه لا يوجد دليل على أنه يجعل الناس أكثر مرضًا.