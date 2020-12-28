شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام»: إثبات الملكية شرط نظر الأراضي القديمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

اشترطت منصة إحكام ، إثبات تملك الأراضي القديمة في القرى والهجر التي ليس عليها صكوك أو استحكام وأنها آلت إلى صاحب الطلب لكي يتم النظر فيه علاوة على السماح برفع طلب تملك واحد عند كل مرة.

وأوضحت إحكام عبر حسابها بتويتر أن من كان لديه معاملة قديمة في المحكمة منذ سنوات طويلة، عليه التقدم للجان مع الإشارة إلى رقم المعاملة، ويشترط عند التقديم أن يكون الرفع المساحي معتمد .

وأشارت إلى أنه عند إصدار صك للأرض التي هي مُلك للورثة، يتم رفع طلب التملك عن طريق أحد الورثة بدون الحاجة إلى توكيل، وفي حال تم إصدار الصك سيكون بإسم المورث وليس بإسم الورثه.

أما فيما يخص اشتراط مساحة محددة يُسمح بتملكها، أوضحت المنصة أن لا يشترط مساحة محددة لافتة إلى أن المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة موضحة لدى الأمانات والبلديات وقد تشكلت اللجان من عدة جهات حكومية.