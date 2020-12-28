شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء حملة التطعيم ضد «كورونا» في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تبدأ وزارة الصحة اليوم الاثنين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية . ووفقاً لـ”الإخبارية”، فقد استعدت مراكز التطعيم في الدمام لاستقبال الحالات، والتي تمت جدولتها لثلاث مراحل. وتأتي المرحلة الأولى للتطعيم لمن هم فوق الـ 65 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة . فيما تأتي المرحلة الثانية لمن هم فوق الـ 50 عاماً ويعانون أمراضاً مزمنة ، بينما ستكون المرحلة الثالثة لكافة المواطنين والمقيمين .

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء حملة التطعيم ضد «كورونا» في المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.