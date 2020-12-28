شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية ،القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه إلى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعه على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقيه الى جنوبيه شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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