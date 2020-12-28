عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تطلق هاتفها Enjoy 20 SE الجديد.. اقتصادي ووزنه مفاجأة

الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها الذكي Enjoy 20 SE الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف Enjoy 20 SE الجديد ينبض بداخله المعالج HiSilicon Kirin 710A، مع 4 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من ذاكرة الفلاش، التي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

مواصفات هاتف Enjoy 20 SE

ويمتاز الهاتف الجديد بشاشة LCD قياس 6.67 بوصة وبدقة وضوح 2400 ×1080 بيكسل، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة. ويزن الهاتف 206 جرامات، كما يتم شحنه عبر منفذ USB-C.

ويوجد في الخلف كاميرا ثلاثية تتألف من كاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

ويمكن لهاتف هواوي Enjoy 20 SE تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، كما يحتوي على مقبس سماعة رأس 3.5 ملم مع دعم لتقنيات Bluetooth 5.1 وWi-Fi 4 ومستشعر بصمات الأصابع و نظام EMUI 10.1 على أساس Android 10.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة، حققت هواوي خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 إيرادات قدرها 454 مليار يوان ما يعادل 68.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 13.1%.

وعلى الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد يستهدف عملاق الاتصالات الصيني أن يحقق أكثر من 100 مليار دولار إيرادات بنهاية 2020.

وجاءت الشركة في المرتبة 49 عالميا ضمن تصنيف فورتشن جلوبال 500 لعام 2020، والتي تضم أكبر 500 شركة في العالم.