شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شرطة الاحتلال الإسرائيلى تنتشر لتنفيذ ثالث إغلاق عام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، تنفيذ الإغلاق التام، فى خطوة هى الثالثة من نوعها للحدّ من التزايد السريع فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

ويستمر الإغلاق مدّة أسبوعين قابلين للتمديد لأسبوعين إضافيين إذا لم ينخفض معدّل الإصابات الجديدة من أكثر ثلاثة آلاف إصابة يومية حالياً إلى ما دون الألف.

وبموجب التدبير الجديد، بات ممنوعاً على السكّان التنقّل لأبعد من ألف متر عن مكان إقامتهم، مع بعض الاستثناءات من مثل شراء المواد الغذائية وممارسة التمارين الرياضية وتلقّى الرعاية الصحية بما فى ذلك اللقاح المضادّ لكوفيد - 19.

وفرضت إسرائيل فى الربيع أول إغلاق لمكافحة الوباء، ثم لجأت للتدبير نفسه فى سبتمبر بعدما أصبح معدل الإصابة بالفيروس فيها من الأعلى فى العالم.

لكن خلافاً للمرتين السابقتين، فإنّ المدارس ستواصل التعليم من خلال المزج بين الدروس الصفّية والتعليم المنزلى عبر الإنترنت.

بالمقابل، يتعيّن على غالبية المتاجر إغلاق أبوابها أمام الزبائن والاستعاضة عن ذلك بخدمة التوصيل المنزلي، فيما يمكن للقطاعات المهنية التى لا يتعامل الموظفون فيها مع الجمهور وجهاً لوجه أن تواصل العمل، لكن بشرط أن لا يحضر إلى مكان العمل أكثر من 50% من الموظفين، وبالتوازى مع هذا التدبير الجذري، تواصل السلطات الإسرائيلية حملة تطعيم وطنية انطلقت فى 19 ديسمبر الجاري.

بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من جرعتى لقاح «فايزر- بيونتك» الألمانى - الأميركى حوالى 360 ألف شخص، بحسب ما أعلن المدير العام لوزارة الصحة حيزى ليفى للإذاعة العامة.



شرطة الاحتلال الإسرائيلى تنتشر لتنفيذ ثالث إغلاق



شرطة الاحتلال الإسرائيلى تنفيذ الإغلاق العام بسبب كورونا



تطهير الشوارع خوفا من فيروس كورونا



تطهير الشوارع