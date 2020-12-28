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وزير الصحة الكويتى يعلن شفاء 199 حالة من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 199 حالة من خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت فى البلاد إلى 145 ألفًا و579 حالة.

وأضاف الصباح - فى بيان صحفى - أن هؤلاء المتعافين سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، شفاء 250 حالة من فيروس كورونا المستجد.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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