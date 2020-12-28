شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى يعلن شفاء 199 حالة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 199 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت فى البلاد إلى 145 ألفًا و579 حالة.

وأضاف الصباح - فى بيان صحفى - أن هؤلاء المتعافين سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، شفاء 250 حالة من فيروس كورونا المستجد.