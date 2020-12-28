السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية ودخول المملكة أسبوعا آخر

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي إلحاقا للبيان الصادر في 20 ديسمبر بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة، أنها تعكف على تقييم الوضع الحالي في حين ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة وكذلك بدخول الحالات الاستثنائية.

وتابعت أنها، استثنت أيضا حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت يوم الأحد، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي المسجل 362220 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 9 أشخاص بفعل وباء "كوفيد 19"، وتعافي 175 حالة منذ الأمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6185 حالة ومجموع حالات الشفاء إلى 353179.



وبلغ إجمالي الحالات النشطة المصابة بعدوى كورونا في المملكة 2856، ومجموع الحالات الحرجة 391.