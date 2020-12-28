شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يوقف 16 مهاجرًا غير شرعى ويمنعهم من السفر إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات الأمن التونسى 16 مهاجراً غير شرعي، بالعاصمة تونس، وهم بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضى الأوروبية، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية ، أنه جرى إيقاف المجموعة وهم بصدد إحداث ثقوب بالسور الخارجى لميناء حلق الوادى بتونس العاصمة، بهدف الهجرة غير الشرعية من هناك إلى الأراضى الأوروبية، لافتاً الانتباه إلى التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.