شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقرر هدم 5 منازل فلسطينية غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، هدم أربعة منازل لمواطنين فلسطينيين من قرية تعنك غرب جنين، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس". وأفادت مصادر محلية فى جنين ، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منزل المواطن إبراهيم أحمد محمود قذيلة ، ومنزل محمود أحمد قذيلة، ورياض محمد دواسة، وذيب نمر شبيبو وهى قيد الإنشاء، وبيت زراعى بلاستيكى للمواطن محمود جميل أبو قذيلة. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تدعى أن تلك المبانى قائمة على مناطق أثرية وغير مرخَّصة.

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تقرر هدم 5 منازل فلسطينية غرب جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.