شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة جنوب رابغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله هطول أمطار غزيرة جنوب محافظة رابغ مساء اليوم الأحد. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

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