لبنان... وزارة الصحة تكشف موعد استلام لقاح كورونا

وقالت في الوزارة في بيان لها إن لبنان سوف يحصل على اللقاح في منتصف شهر شباط/فبراير المقبل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأوضحت أن لبنان سوف يتلقى اللقاح على دفعات، حتى يتم تغطية 15 بالمئة من المواطنين.

وبينت الوزارة أنها تفاوضت مع منصة كوفاكس العالمية للحصول على لقاحات إضافية سوف تعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو تغطية 20 بالمئة إضافية من المواطنين تباعا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.

يذكر أن كوفاكس هي مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان حصول جميع البلدان على اللقاح بشكل منصف.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاحات سيتم توفيرها من خلال القطاع الخاص.

وسجل البلد العربي الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة 171,662 إصابة، بينها 1,394 وفاة، منذ انتشار الوباء في شباط/فبراير.

وقبل احتفالات رأس السنة سمحت الحكومة اللبنانية للملاهي والحانات بفتح أبوابها وعدلت مواعيد حظر التجول.