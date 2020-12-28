شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تحليق كثيف لطيران حربى قرب قاعدة عين الأسد فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تحليق كثيف لطيران حربي قرب قاعدة عين الأسد في بغداد.

وفى وقت سابق صعدت السلطات العراقية من مواجهتها للمليشيات والجماعات الإرهابية خاصة بعد تهديدات تلك المليشيات لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، فى الوقت ذاته كثف التحالف الدولى ضرباته ضد تنظيم داعش، حيث أسفرت الضربة الجوية التى شنتها قوات التحالف الدولى بمحافظة كركوك العراقية، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش".

وأوضحت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان بهذا الصدد أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولى وجه الضربة الجوية، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضمن نطاق محافظة كركوك مما أسفر عن مقل عنصرين من التنظيم.