شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص حولوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على ثلاثة أشخاص حولوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية.

وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص (نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ومتخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1,314,991) ريالاً ، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل.

وأضاف الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.