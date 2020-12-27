شكرا لقرائتكم خبر عن «خالد بن سلمان» بعد تلقيه لقاح كورونا: شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقى سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، مساء اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد 19”.
وقال نائب وزير الدفاع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته”.
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