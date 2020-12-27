شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من جل معقم لليدين.. يسبب مخاطر صحية للمستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأحد)، من جل معقم لليدين يحمل اسم“Rimaz Hand Sanitizer 100 ml” بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، لافتة إلى أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.