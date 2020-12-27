جاء هذا في بيان صادر، مساء اليوم الأحد، عن قيادة الجيش اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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وقال البيان إن دورية للجيش في بلدة "بحنين- المنية"، ألقت القبض على اثنين من المواطنين اللبنانيين، و6 سوريين، وذلك على خلفية مشكلة حدثت مساء أمس السبت بين الجانبين.
وأوضح البيان أن الخلاف بين الطرفين تطور إلى إطلاق رصاص في الهواء، من قبل الشبان اللبنانيين الذين قاموا أيضا بإحراق خيم النازحين السوريين.
وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش، تدخلت على إثر هذه التطورات وقامت بتسيير دوريات في المنطقة.
وأوضح الجيش أن قواته قامت بمداهمات، وذلك للبحث عن المتورطين في عملية إطلاق النار وإحراق خيم النازحين.
وأشار إلى أن المداهمات أسفرت عن ضبط أسلحة حربية وذخائر واعتده عسكرية.
يذكر أن حريقا شب السبت في المخيم الذي تعيش فيه 75 عائلة قرب بلدة بحنين في شمال لبنان في منطقة المنية، الأمر الذي تسبب في تحويل المخيم بأكمله إلى رماد.
وعلى إثر الحادث أجبر سكان المخيم البالغ عددهم 370 شخصا إلى الفرار، بحسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
كما جرى نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان... توقيف 8 أشخاص على خلفية حرق مخيم للاجئين سوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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