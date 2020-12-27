شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، خطورة نقل الشائعات المغلوطة حول لقاح كورونا، مشيرا إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا لكافة أفراد المجتمع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرا وجميع التحورات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.