شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، خطورة نقل الشائعات المغلوطة حول لقاح كورونا، مشيرا إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا لكافة أفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرا وجميع التحورات.