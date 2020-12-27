شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مشاريع البرنامج السعودى فى عدن والمهرة ومأرب "بشائر خير" بعد اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى، إن مشاريع البرنامج السعودى فى عدن والمهرة ومأرب "بشائر خير" بعد اتفاق الرياض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال وزير الإعلام اليمنى، إن المشاريع السعودية تدشّن لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة.

وفى وقت سابق حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى من مخطط (حوثي إيراني) لإحداث تغييرات ديموغرافية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وقال الإرياني - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس "إن مليشيا الحوثي بدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط ‎حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديموغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم".