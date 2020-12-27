لبنان يحذر المطاعم والملاهى الليلية من الإغلاق حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أصحاب المطاعم والملاهي الليلية والحانات، من تعرض مؤسساتهم للإغلاق في حالة عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية الوقائية من وباء كورونا، مؤكدة أن "الاستهتار" بصحة مرتاديها والعاملين فيها سيعرض المؤسسة المخالفة للإغلاق بالشمع الأحمر.

وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان اليوم الأحد – أن دوريات شرطية تعمل على مراقبة تطبيق قرار الحكومة بالتعبئة العامة في المطاعم والملاهي الليلية والحانات، في ما يتعلق بمدى التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة لمنع تفشي وباء كورونا.

وأشارت إلى أن الدوريات الشرطية قامت بتحرير 70 محضر مخالفة بحق ملاه ليلية ومطاعم، إلى جانب إغلاق 6 مؤسسات منها بالشمع الأحمر وذلك لعدم تقيدها بارتداء الكمامات من قبل الموظفين، وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ومستوى القدرة الاستيعابية المسموح بها.

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