شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: نحترم الإثيوبيين فى بلادنا ونرحب بالوافدين حديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مجلس السيادة السوداني لبحث الأوضاع على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال مجلس السيادة السوداني: ندعم جنود الجيش على الحدود الشرقية، متابعا: نحترم الإثيوبيين في بلادنا ونرحب بالوافدين حديثا. وقال مجلس السيادة السوداني: نستنكر الشائعات التي تستهدف الإضرار بعلاقتنا بإثيوبيا.

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