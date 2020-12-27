شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: تسجيل 126 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم /الأحد/ - أنه تم إجراء 1160 فحصًا، بينما تم تسجيل 232 حالة تعافي ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 10 آلاف و288 حالة تعافي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 وفيات ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 324 وفاة، منوهة بأن هناك 63 حالة خطيرة تتلقى العلاج بالمستشفيات.

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