شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران السعودى: موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة بدءا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداء من الأحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مبادرتها الخاصة بملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، المتمثلة في "منصة وبطاقة الحج الذكية".

وتهدف المنصة الإلكترونية لربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وتتضمن إصدار بطائق تعريفية ذكية لكل حاج، تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية. وتسهم البطاقة في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر، والتحكم بالدخول إليه وإلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.