العشوائيات.. والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

تعتبر العشوائيات منذ عقود من الزمان مشكلة تواجه مدينة مكة مع التوسع في المشاريع ومع الآمال لمكة لتكون ايقونة العالم الاسلامي والعربي بطموح قيادة هذه البلاد الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الامين صاحب الرؤية الشمولية للتطوير والتغيير .

وتحقيقا للعمل على القضاء على العشوائيات فأنني اقترح تقنين التعامل مع العشوائيات بمكة كبرنأمج عمل متقن يتم العمل عليه كمنظومة عمل تقوم بها عدة قطاعات بالدولة وهو ما سيتضح من خلال هذا المقال

اولا يجب ان ننظر للعشوائيات على انها مشكلة تتكاثر يوميا ويجب التدخل لايقاف تمددها أوانشاء عشوائيات جديدة وذلك من خلال تغليب الاولويات والنظر للعشوائيات كأولوية مطلقة.

ثانيا علينا فورا مسح للأراضي التي يمكن ان تكون عرضة للعشوائيات القادمة مثل منطقة الشميسي والعكاشية وجعرانة حتى لا تنشأ وتتمدد ونحن مشغولون بوضع حلول للعشوائيات القديمة والحالية مثل النكاسة والكدوة وجبل الشراشف وغيرها والتي تلتف حول الحرم والمنطقة المركزية . حيث العشوائية تتمدد اما بصكوك اصدرت قديما او تعدي على اراضي الدولة واغلبها يقطنها بنسبة ٨٠% عمالة غير سعودية نظامية وبعضهم متخلفين و٢٠% ربما سعوديين يملكون صكوك او لا يملكون .

ثالثا نقوم بتحليل المشكلة وتقسيمها الى عناصر وفئات حيث لايوجد حل سحري للعشوائيات الا بتقسيم فكرة العمل عليها من خلال مسح اجتماعي لمعرفة حجم المشكلة ومن ثم النظر لعدد سكان المنطقة العشوائية للنظر في الجزء المهم للتوطين للسكان الغير سعوديين بتلك المناطق العشوائية وكيفية الاستفادة منهم في الاعمال داخل المدينة وفق الانظمة والقوانين المتبعة بدلا من تركهم يعملون كما يشاؤون باعمال قد تضر بهم وبالمجتمع السعودي .

رابعا نقوم بتقسيم مناطق العشوائيات الى مناطق غير صالحة للسكن ومناطق توفر امكانية السكن لكنها تحتاج الى تعديل وتنظيم جديد . والتعامل مع ملاك المنطقة النظاميين بتوفير بدل او التعويض .

خامسا لابد ان تتماشى الحلول مع هيكلة فكرنا الجديد للتطوير ومع فكرة التطوير الجديدة بعدم رفع قيم الاراضي بتلك العشوائيات فعلينا ان نعيد الهيكلة المالية لمناطق العشوائيات فهناك مبالغ ارتجالية وعالية التقييم والتثمين كان يعمل بها سابقا ادت الى تضخم مبلغ التطوير فمكة لا تتحمل حتى نعمل على بناء كتل بنائية ويكون هناك مردود نهائي من التطوير ليتحول لمخطط مبني على تعظيم القيم الاضافية بعيدا عن مضاعفات قيم الاراضي التثمينية .

سادسا ننظر لسكان المناطق العشوائية بنظرة التقييم والاختيار وتقسيمهم الى ثلاثة انواع نوع تسفير ونوع تقنيين ونوع تجنيس للاستفادة من العمالة النظامية بدلا من الاعداد التي يتم استقدامها يوميا لينضم بعضهم للعمل بالبلد بالطرق النظامية فهناك الوف منهم يجب ان يتم تحويلهم الى منتجين والاستفادة من خبراتهم ويتم اسناد مهنة نجار سباك كهربائي اوعامل او سائق او بائع او مهندس او طبيب الخ الخ ويتم تسجيلهم لدى الجهات المعنية بعد اجراء اختبارات تأهيليه ( وزارة العمل ) ويتم تحويلهم من الجهة المعنية للعمل لدى الافراد والشركات بدلا من تزويد الجهات والمؤسسات والأفراد بتأشيرات جديدة للاستقدام لضمان توفر عمالة عاشت بالجو العام بالبلد واكتسبت خبرة من خيرات هذا البلد السعودية

لذا علينا ونحن نتجه للعمل على القضاء على مناطق العشوائيات اولا انشاء نواة او وحدة لمشروع المنطقة العشوائية تقوم على تلك الاعمال والتنسيق مع الجهات المعنية ومن ثم بعدها يتم الوصول إلى شركة خاصة تطرح لتكون شركة عامة يستهدف منها جذب رؤوس الاموال والكيانات الكبيرة لتتحد وتندمج معا من رجال الاعمال والمستثمرين لنوفر التمويل اللازم لانشائها وممكن ان يساهم حتى المواطن في تلك الشركات كمحفظة استثمارية تطرح لتدر دخلا عليه بالمشاركة .

فانني هنا اقترح ان تقوم على ذلك البرنامح مقام وزارة الداخلية الموقرة ووزارة العمل ووزارة الاعلام ووزارة الشؤون البلدية ووزارة التخطيط كمنظومة عمل مشتركة وفق برنامج تشرف عليه الهيئة الملكية العليا لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الموقرة للعمل وفق برنامج متقن عالي التنفيذ وبتكاليف مقننة ذات جودة عالية في الاداء والتشغيل لكل منطقة عشوائية نتعامل معها بمكة للتطوير باذن الله . ( يتبع )

والله من وراء القصد

بقلم /

محمود عبدالرحمن مغربي

مستشار تطوير الاعمال والافكار

مؤسس المهارات الدولية للتطوير والاستثمار